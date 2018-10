‘Ziekenhuis Lelystad nog twee tot drie weken open’

Wat er met het gebouw in de schil van het centrum gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Bij een eventuele doorstart blijven slechts enkele onderdelen van het ziekenhuis over, zegt Van der Schree. Ze denkt dat er geen mogelijkheden meer zijn voor een ziekenhuis in de huidige vorm. Voor het personeel van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten, Emmeloord en Urk, is ontslag aangevraagd. Donderdag is er in Lelystad een samenkomst voor alle medewerkers, zegt gynaecoloog Giel van Stralen. Hij heeft ‘s middags het woord gevoerd op een bijeenkomst in het ziekenhuis in Lelystad waar veel betrokken partijen aanwezig waren.