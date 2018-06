Ziekenhuispersoneel houdt stiptheidsacties: geen overwerk en extra diensten meer

Café in het hart geraakt door Pink­pop-dra­ma: Alle 4 kwamen ze hier geregeld

20:43 In het zuiden van Limburg regent het steunbetuigingen na de dramatische crash bij Pinkpop. In de Heerlense Ierse pub Erin's Isle is het verdriet extra groot: alle vier de slachtoffers kwamen regelmatig in het café: ,,Bij ons zullen de hele week vier kaarsjes branden.''