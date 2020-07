Ziekenhuizen gered dankzij coronaregeling van ‘enkele miljarden’ met zorgverzekeraars

Dat melden Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), waarin de academische ziekenhuizen verenigd zijn, aan deze site. De partijen hebben overeenstemming bereikt over extra kosten in het coronajaar 2020. Daarnaast krijgen de ziekenhuizen een vergoeding voor de misgelopen inkomsten, doordat een groot deel van de behandelingen stil lag.sta



Met de steunmaatregelen willen zorgverzekeraars voorkomen dat ziekenhuizen in Nederland omvallen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Ad Melkert: ,,We zijn blij dat het akkoord er is want de kans dat een ziekenhuis als gevolg van corona in de financiële problemen komt, is met deze afspraken geminimaliseerd. Afgesproken is dat er geen ziekenhuis in de rode cijfers komt als gevolg van corona.’’