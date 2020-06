Ziekenhuizen trekken alsnog stekker uit studie naar malariamedicijn tegen corona

Het stoppen van de Nederlandse Archaïd-studie heeft een aantal redenen, zegt Andy Hoepelman, projectleider en hoofd van Infectieziekten in het UMC Utrecht. In een recente Engelse studie waarbij 1500 coronapatiënten hydroxychloroquine kregen en 3500 anderen niks, was er geen verschil te zien tussen beide groepen. ,,Die data zijn nog niet naar buiten, maar zijn wel met ons gedeeld. We hebben daarop gezegd: we moeten oppassen dat we niet te veel energie gaan stoppen in een studie waarvan we nu al twijfels hebben of het middel werkt. Misschien laat het een klein beetje effectiviteit zien, maar het wordt geen homerun’’, vertelt Hoepelman.



Ook zijn er momenteel te weinig coronapatiënten om een groot onderzoek van ten minste duizend deelnemers te kunnen verrichten. ,,Ook tijdens een tweede golf denken we niet dat we dit aantal deelnemers halen, omdat er regionaal of landelijk snel maatregelen zullen worden genomen bij een uitbraak.” De financierder van de studie, ZonMw, trok 5,5 miljoen euro subsidie uit voor acht onderzoeken naar corona, waaronder deze studie.



Hoepelman heeft nog geprobeerd om zijn studie voort te zetten in New York en Mexico, waar momenteel veel coronabesmettingen zijn, maar dat idee strandde snel. ,,Je wilt de onderzoekers in de ogen kunnen kijken en de protocollen bespreken, maar de situatie is daar nu te hectisch.”