Ziekenhuizen vrezen tweede golf: ‘We bereiden ons voor op diensten van 12 uur’

De situatie in de Nederlandse ziekenhuizen is nog houdbaar, maar gevreesd wordt voor een tweede golf aan patiënten en een tekort aan beschermende kleding. ,,Dit gaat heel zwaar worden, maar we gaan het doen.”

Voor een land in gezondheidscrisis is het opvallend stil in de ziekenhuisgangen. Geen families die met bloemen bij de lift staan. Geen volle wachtkamers bij de poliklinieken. Maar misschien is de atypische sfeer nog wel het best te merken in de personeelrestaurants. Waar normaal honderden artsen en verpleegkundigen vanaf 12.00 uur binnendrommen, staan de tafels en stoelen nu ver uit elkaar. Er liggen voorverpakte broodjes om in afzondering te kunnen eten.

Het is de stilte voor de storm. In de afgelopen weken zijn 205 coronapatiënten opgenomen geweest in de Nederlandse ziekenhuizen. Een deel van hen is weer naar huis of overleden. Artsen en verpleegkundigen bereiden zich voor op een tweede stroom aan zieken. Voor de deur van het Maastricht UMC+ werd gisteren een zogenoemde triagetent neergezet en direct getest. In dit noodhospitaal bekijken artsen welke patiënten het snelst geholpen moeten worden. ,,Het is een voorzorgsmaatregel. We kunnen de toestroom van patiënten nog aan”, legt een ziekenhuiswoordvoerder uit.

Volledig scherm De nieuwe bezoekregeling in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vanwege het coronavirus. © ED

Paar lege kamers

Ook in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, waar het in de afgelopen weken aanpoten was, heerst volgens arts-microbioloog Jean-Luc Murk ‘emotionele rust’. ,,Van de vijftig isolatiekamers zijn er nu een aantal leeg”, zegt hij. Hetzelfde geldt voor de andere Brabantse ziekenhuizen waar in de afgelopen weken een aantal patiënten werd overgeplaatst naar ziekenhuizen met minder zieken.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zijn de meeste ziekenhuizen in het land nu vooral druk met logistieke zaken: het regelen van extra beademingsapparatuur, het omscholen van ok-personeel naar corona-afdelingen, het gepuzzel met roosters en het afbellen van vele operaties en poli-afspraken die geen spoed hebben.

Uit grond stampen

Quote Elke dag moeten ziekenhui­zen uitvogelen waar ze een nieuwe voorraad vandaan halen Woordvoerder NVZ Ook ziekenhuizen in het noorden van het land, die slechts een paar coronapatiënten in huis hebben, zoals het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Amsterdam UMC, zitten volop in de ‘opschalingsmodus’. ,,We hebben aparte corona-units, we schroeven de testfrequentie in ons laboratorium op. Het is alsof je een groot bedrijf uit de grond stampt”, vertelt viroloog Janke Schinkel van Amsterdam UMC, die zich voorbereidt ‘op grote drukte’.



De grootste zorg in het land is momenteel niet eens meer het mogelijke tekort aan intensive care-bedden – het aantal ic-bedden wordt in rap tempo verhoogd van 1150 naar 1500 – maar het gebrek aan mondkapjes, zegt een NVZ-woordvoerder. ,,Elke dag moeten ziekenhuizen uitvogelen waar ze een nieuwe voorraad vandaan halen. Dat is nu het spannendst.” De NVZ en zelfs Zorgminister Bruins krijgen via sociale media dagelijks ladingen mondkapjes aangeboden. ,,Maar er worden belachelijke prijzen voor gevraagd, of de verkoper weet niet eens welk type hij aanbiedt,” aldus de NVZ.

Volledig scherm Er is een landelijk tekort aan mondkapjes voor medisch personeel. © videostill

Diefstal

Quote Ik bereid me voor op diensten van twaalf uur en weinig slaap. Het gaat zwaar worden, maar we gaan het doen Michelle Stammen , Intensive care verpleegkundige Het mondkapjestekort leidt tot ‘angst en bezorgdheid onder verpleegkundigen’, zegt beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) die afgelopen dagen zeker veertig klachten binnenkreeg bij haar coronameldpunt. ,,Ik werk op een dialyseafdeling. Normaal moeten we bij iedere patiënt een ander mondkapje voor doen. Door het tekort moeten we met één mondkapje de hele dienst doen”, meldde een verpleegkundige. Een ander beklaagde zich over diefstal in haar ziekenhuis. ,,Handschoenen, mondkapjes, handalcohol, schorten, ga zo maar door. Het kan toch niet zo zijn dat ik straks onbeschermd moet werken omdat men van alles meeneemt?” Anderen zijn bang om het virus door te geven aan mensen in hun omgeving.



De verpleegkundigen maken zich ook zorgen over het personeelstekort, dat bij een sterke toename van het aantal coronapatiënten alleen maar erger wordt. V&VN pleit daarom voor een versoepeling van de BIG-registratie, zodat studenten en oud-zorgmedewerkers ook hun steentje kunnen bijdragen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen staat daar positief tegenover, maar benadrukt dat verpleging een vak is. ,,Niet iedereen kan en mag zomaar een infuus aanleggen.”

‘Hyperalert’

Het huidige personeel bereidt zich vast voor op lange werkdagen. Zo ook ic-verpleegkundige Michelle Stammen (40) in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Haar ziekenhuis nam 9 coronapatiënten over van een ander Brabants ziekenhuis. Momenteel liggen er twaalf coronapatiënten, onder wie twee ernstig zieken. ,,Relatief rustig dus. Er hangt wel een andere sfeer op de afdeling. We zijn hyperalert. Zo letten we scherp op bezoekers die snotteren en houden we gepaste afstand van elkaar.” Volgens de verpleegkundige is haar afdeling goed voorbereid. ,,De draaiboeken liggen klaar en we krijgen dagelijkse updates. Dat is fijn. Tegelijk realiseer ik me dat wij in de frontlinie staan van iets heel groots. Wat gaat er op ons afkomen? Daar maak ik me zorgen over.”

Stammen hoopt dat Italiaanse toestanden uitblijven. ,,Als ik de horrorverhalen lees over de volle intensive cares, denk ik alleen maar: ik hoop dat ik straks niet voor de keuze sta dat ik twee ic-patiënten heb en maar één bed.” Ze bereidt zich voor op diensten van 12 uur en weinig slaap. ,,Het gaat zwaar worden, maar we gaan het doen.”

Maastricht UMC+ over triagetent: ‘Wie last heeft van een kuchje wordt naar huis gestuurd’ Pal voor de deur van de spoedeisende hulp van het Maastricht UMC+ werd gisteren een witte tent opgebouwd. In deze zogenoemde triagetent beslissen artsen welke patiënt het snelst geholpen moet worden. In de tent staat onder andere een mobiele ct-scanner. Op de scans kunnen radiologen zien of de patiënt een virusinfectie – zoals corona of griep – heeft, waarna hij direct geïsoleerd kan worden. ,,Met deze maatregel denken we de spoedeisende hulp minder te belasten,” legt een woordvoerder uit. Het ziekenhuis verwacht een toestroom van bezorgde Limburgers, die willen weten of ze het coronavirus onder de leden hebben. ,,Er wordt hier geen bevolkingsonderzoek uitgevoerd. Dus wie zich meldt met een kuchje wordt naar huis gestuurd. De patiënten die wij onderzoeken zijn mensen flink ziek zijn. De huisarts stuurt hen naar ons voor nader onderzoek. We willen geen oneigenlijke toeloop van bezorgde burgers.” Waarschijnlijk wordt de triagetent morgen al in gebruik genomen. Volledig scherm De triagetent van het Maastricht UMC+. © EPA