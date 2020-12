Ziekteverzuim in 17 jaar niet zo hoog, vooral onder zorgpersoneel

In juli, augustus en september meldden werknemers van bedrijven en de overheid zich op 4,4 procent van de werkdagen ziek. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 4 procent.

Het ziekteverzuim liep in bijna alle sectoren op, behalve in het onderwijs en bij de overheid. Daar was juist een daling te zien ten opzichte van een jaar eerder. Mensen met een baan in de zorg meldden zich het meest ziek, vooral in verpleeg- en bejaardentehuizen.