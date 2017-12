Ziggo zet Champions League op 'gratis' zender

Belager Israëlisch restaurant durft misschien niet naar de rechtbank

12:01 De Palestijn die 7 december de ruiten van een Israëlisch restaurant insloeg, staat vanmiddag om half twee voor de rechtbank in Amsterdam. Of hij komt, is nog niet helemaal zeker. ,,In principe wel, maar er zijn aardig wat bedreigingen binnen gekomen. En we willen niet dat hij wordt gefotografeerd en dat zijn foto wordt verspreid'', zegt zijn advocaat.