‘Zijn bed stond in de muizenkeutels’; familie haalt stiefzoon weg bij zorgboerderij

Opnieuw stijging politiemel­din­gen personen met verward gedrag; maar níet alleen slecht nieuws

De politie kreeg in 2022 opnieuw meer meldingen binnen van overlast door personen met verward gedrag. In bijna de helft van alle gemeenten kwamen vorig jaar meer klachten binnen dan in 2021. Desondanks is de stijging juist minder sterk dan in de afgelopen jaren.