Zijn de dagen van motorclub Satudarah geteld?

Gooide moeder haar dochter Sharleyne echt van de tiende verdieping?

9:19 Is het bewijs geleverd dat Hélène J., de moeder van Sharleyne, haar dochtertje in juni 2015 om het leven bracht? Dat is de cruciale vraag vandaag in de zaak rond de dood van het 8-jarige meisje, dat overleed na een val van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie komt in de loop van de ochtend met een strafeis. Verslaggever Victor Schildkamp twittert vanuit de rechtbank.