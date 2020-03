Zo begeleidt politie de speciale ‘coronabus’ van Brabant naar Groningen

Agenten op motoren - Jan-Willem is er een van - begeleiden het transport van doodzieke corona-patiënten vanuit de overvolle ziekenhuizen in Brabant naar collega-instellingen elders in het land. Hij rijdt niet officieel mee als begeleider van het transport, de agent brengt het in beeld vanaf de motor.



Halverwege de rit vanuit Veghel naar Groningen, in de buurt van Apeldoorn, nemen agenten van Team Verkeer Noord-Nederland het van hun zuidelijke collega’s over. Op de beelden is te zien hoe de stoet via de A50 van Apeldoorn en de A28 bij Zwolle richting het noorden rijdt.