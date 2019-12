Zo bouwde Gerrit-Jan negen jaar lang aan zijn Utopia: een bijzonder inkijkje

25.000 gesprekken opgenomen in gevangenis­sen, mogelijk tientallen afgeluis­terd

13 december Tussen 2013 en 2018 zijn in gevangenissen naar schatting zo'n 25.000 gesprekken tussen advocaten en hun cliënten opgenomen, terwijl dat niet mag. Vermoedelijk is daarvan 75 keer een gesprek uitgeluisterd door personeel van de gevangenis, maar zeker is dat niet. Dat concludeert een onderzoekscommissie die in opdracht van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) naar de kwestie keek.