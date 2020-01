Zo ging het eraan toe in de Joodse werkkampen in Oost-Nederland: ‘Geniaal bedacht’

Minstens vijftig hebben er bestaan, de meesten gelegen in verre oorden in Noord- en Oost-Nederland, tussen hei en bos. Waarom zijn ze zo snel in de vergetelheid geraakt? Onderzoeker Lion Tokkie (71): ,,Stel je een nieuwbouwwijk voor, in aanbouw.



Daar staat dan zo’n tijdelijke schaftkeet. Denk jij dat zoiets lang in het geheugen van de bewoners blijft hangen? Nee. Zo is het ook met die kampen. Ze waren semipermanent, de Joodse mannen hebben er nog geen jaar gezeten.’’



,,Binnen een maand werden ze opgeleverd’’, zegt Tokkie die al zijn uren stopt in het schrijven van een beoogd standaardwerk over de Joodse werkkampen. Het gros van de kampen is gebouwd in een taps toelopende V-vorm met twee rijen barakken.



Aan de uiteinden van de V had je de kantine en aan de andere zijde van de ingang stond de beheerderswoning met gaarkeuken. ,,De toiletgroep, de poepdoos, vond je aan de overkant waar de barakken bij elkaar kwamen’’, legt Tokkie uit. ,,De kampen zijn gebouwd op 98 man.’’