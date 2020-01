Zo ging het eraan toe in de Nederlandse werkkampen: ‘Pure gettovorming’

De Rijkswerkkampen, later Joodse werkkampen, zijn niet door de Duitsers gebouwd. Het was de Nederlandse staat die in de jaren dertig besloot om de werklozen in het kader van de werkverschaffing onder te brengen in barakken. Deze mannen gingen woeste gronden ontginnen, groeven mee aan het Twentekanaal of zetten zich in voor de Zuiderzeewerken. De kampen verrezen vooral in Noord- en Oost-Nederland, waar de werklozen, voornamelijk uit het Westen, werden ondergebracht, zodat ze niet elke dag heen en weer hoefden.