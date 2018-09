Zo help je als ouder je kind bij het maken van een studiekeuze

Het was een close escape voor Anne, destijds 17 jaar. ,,Uit beroepskeuzetesten bleek dat Anne behulpzaam is, zo ontstond het idee dat ze onderwijsassistent zou worden’’, vertelt haar moeder Ingrid Henssen uit het Limburgse Beek-Genhout. ,,Het was een soort hype onder haar vriendinnen en op de middelbare school. Ik had mijn twijfels: ik had Anne nog nooit horen dagdromen over het onderwijs. Wel over muziek.’’