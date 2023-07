Zo hield storm Poly huis in Nederland

Storm Poly raasde met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur over de noordwestelijke helft van het land. Het record werd gemeten in IJmuiden, waar de wind op het toppunt met een snelheid van 146 kilometer per uur voorbijkwam. Nooit eerder was sprake van een zeer zware storm in de zomer.

Van code oranje naar code rood

Veel plekken hadden last van omgewaaide bomen en afgewaaide takken. In Haarlem overleed een 51-jarige vrouw nadat een boom op haar auto terecht was gekomen. Elders raakten mensen gewond. Ook in het Duitse grensdorp Rhede kwam een vrouw om door de storm. Tijdens het uitlaten van de hond werd ze geraakt door een omvallende boom.

Het KNMI kondigde dinsdagavond al code oranje af, maar schaalde dat woensdag tijdens de ochtendspits op naar code rood voor de noordelijke helft van het land. Volgens weerdeskundigen gebeurde dat te laat.

Snelwegen

Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers thuis te blijven. Enkele snelwegen, zoals de A9, A6 en A10, werden tijdelijk gesloten vanwege de ravage. Het opruimen van bomen op wegen zal nog dagen in beslag nemen, verwacht de Veiligheidsregio Kennemerland.

Schiphol besloot al eerder uit voorzorg het vliegverkeer tussen 9.00 en 11.00 uur stil te leggen. Ruim 400 vluchten werden geannuleerd. In de loop van de middag kwam het vliegverkeer weer op gang, maar Schiphol waarschuwt reizigers wel dat het de komende dagen drukker kan zijn dan normaal.

Het openbaar vervoer lag op verschillende plekken eveneens tijdelijk stil. Volgens de NS is het spoor fors beschadigd door de storm. Op sommige trajecten reden geen treinen vanwege omgewaaide bomen. ProRail verwacht dat het veel tijd zal kosten om die van het spoor te halen en beschadigde sporen en bovenleidingen te herstellen. ,,Als de schade op het spoor net zo groot is als op de weg, dan is de ravage enorm’’, stelt de NS.

Liveblog bekijk belangrijke updates Met het aantal schademeldingen sluiten we dit liveblog af. Bij verzekeraar Interpolis zijn er tot nu toe ongeveer 500 meldingen van schade gedaan. Een groot deel van die meldingen komt uit Noord-Holland. Het aantal meldingen uit Friesland loopt op. De schade bij bedrijven en ondernemers uit de agrarische sector lijkt, aan de meldingen te zien, mee te vallen, meldt de verzekeraar. Het betreft enkele tientallen. Ook op vakantieparken van EuroParcs zijn enkele chalets beschadigd geraakt. ,,Maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. Dat is het allerbelangrijkste,'' vertelt woordvoerder Ron Moerenhout. Vooral veel bomen zijn omver gewaaid op de parken. Maar Moerenhout denkt dat 'vakantiegangers daar vrijdag niks meer van zullen merken.' Komend weekend begint voor een deel van Nederland de vakanties. Velen zullen ook direct op pad gaan. Wie een huisje heeft gehuurd op een van de veertig vakantieparken van Europarcs, hoeft zich geen zorgen te maken. ,,Enkele chalets zijn beschadigd. Als een huisje niet verhuurd kan worden, regelen we een alternatief.'' Weeronline: randvoorwaarden perfect voor zware zomerstorm Doordat alle randvoorwaarden die nodig zijn voor een storm precies goed waren, kon storm Poly woensdag uitgroeien tot een zeer zware storm, zegt Weeronline. Poly raasde woensdag als eerste zeer zware zomerstorm ooit gemeten over Nederland. Dat Poly zo sterk kon worden, kwam volgens Weeronline ten eerste door de straalstroom, een zeer sterke wind op zo'n 10 kilometer hoogte. Die ligt momenteel recht boven Nederland. ,,De trekrichting zorgde ervoor dat het systeem perfect tot ontwikkeling kwam", legt Weeronline uit. Daarbij trok het systeem lange tijd over de Noordzee. Door afwezigheid van obstakels zoals gebouwen kon de wind flink in kracht toenemen en zelfs extreem sterk worden. Zo bedroeg de zwaarste windstoot in IJmuiden in de ochtend 146 kilometer per uur, de hoogste ooit gemeten in de zomer. De regen die de zeer zware zomerstorm Poly met zich heeft meegebracht, verhelpt de droogte niet. Ondanks een lichte daling van het neerslagtekort loopt dit tekort door de verwachte tropische hitte van komend weekend weer op, meldt weerbureau Weeronline. Storm Poly leverde in Nederland op grote schaal 20 tot lokaal 30 millimeter regen op en mogelijk meer. Daardoor liep het neerslagtekort gemiddeld over het land van 177 millimeter woensdag terug naar 166 millimeter. De komende dagen verlopen dan weer overwegend droog, zonnig en zeer warm. Weeronline verwacht dat het neerslagtekort daardoor weer oploopt naar zo'n 180 millimeter in het weekend. Code oranje ingetrokken voor heel het land Inmiddels is in heel het land code oranje ingetrokken. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe en het Waddengebied en IJsselmeer geldt nog wel code geel. Voor de rest van Nederland zijn er geen waarschuwingen meer. 'Weghalen van bomen zal nog dagen in beslag nemen' Het weghalen van bomen die zijn beland op rijks-, provinciale en dorpswegen door storm Poly zal nog dagen in beslag nemen, verwacht de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten het komende uur bezig te zijn met het oplossen van directe gevallen. Veiligheidsregio's halen samen met de brandweer, gemeenten en particuliere groenbedrijven de omgewaaide bomen en de afgewaaide takken van de wegen. Daarbij worden de belangrijkste wegen, zoals rijkswegen, eerst vrijgemaakt. Daarna volgen provinciale, stads- en dorpswegen. ,,Over het algemeen zorgen we dat de verbindingswegen open blijven", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daaronder vallen onder andere Alkmaar, Den Helder en Hoorn. Alleen in Friesland en Groningen en in het Waddengebied geldt rond 15.00 nog code oranje. Voor Noord-Holland, Flevoland en Drenthe is code geel van kracht. Voor de rest van Nederland zijn er geen waarschuwingen meer. Hinder op wegen neemt af, bussen rijden weer in Noord-Holland De hinder op wegen die door storm Poly is veroorzaakt, begint af te nemen. Rijkswaterstaat meldt dat weginspecteurs bezig zijn om wegen snel weer vrij te geven. De A6 bij Lelystad is weer volledig vrijgegeven nadat de omgewaaide bomen van de weg zijn gehaald. Vervoersbedrijf Connexxion meldt dat de dienstregeling in Noord-Holland weer gestaag is opgestart. In Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Amstelland-Meerlanden, Haarlem-IJmond en in de Zaanstreek rijden de meeste bussen weer, aldus Connexxion. In Amsterdam rijden trams woensdag niet meer. Mogelijk rijden donderdag ook een deel van de dag nog geen trams, staat op de website van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB. Inmiddels worden de metro's weer opgestart, meldt een woordvoerder van het GVB. ,,Het duurt nog even voordat ze daadwerkelijk allemaal weer rijden." Ook gaan er weer twee bussen rijden op lijn 22, tussen station Sloterdijk en station Muiderpoort Staatsbosbeheer: blijf weg uit de bossen Staatsbosbeheer adviseert recreanten om voorlopig weg te blijven uit bossen die stormschade hebben opgelopen. Er kunnen nog veel losse takken hangen in de bomen en dat kan gevaarlijk zijn. Bovendien gaat de natuurbeheerder met grote machines aan het werk om de stormschade op te ruimen. De grootste schade lijkt te zijn ontstaan in de bossen rond Haarlem en Amsterdam, zegt Staatsbosbeheer. Schiphol: zo veel mogelijk reizigers woensdag laten vertrekken Schiphol doet er alles aan om zo veel mogelijk reizigers woensdag nog te laten vertrekken, meldt een woordvoerster. Daarvoor werkt de luchthaven samen met luchtvaartmaatschappijen. Over de planning vinden nu gesprekken plaats met de airlines, aldus de zegsvrouw. Het is aan hen om reizigers om te boeken naar beschikbare alternatieve vluchten. Wel kan het zo zijn dat de nieuwe vlucht pas ergens in de komende dagen vertrekt, stelt de woordvoerster. Het aantal vluchten van en naar Schiphol zal in de loop van de middag weer toenemen door betere weersomstandigheden. Dat meldt een woordvoerster van de luchthaven. Tot nu toe zijn ruim vierhonderd vluchten geannuleerd, ook zijn veel vluchten vertraagd. Ook voor de rest van de dag zal het vluchtschema nog verstoord zijn, aldus de zegsvrouw. Gestrande reizigers op luchthaven Schiphol. © ANP De dakpannen, je gloednieuwe zonnepanelen en de voordeur van het pas geverfde schuurtje: je moet maar hopen dat alles storm Poly overleeft. ‘Gelukkig ben ik goed verzekerd!’ denk je misschien nu. Maar is dat wel zo? Een standaard inboedelverzekering dekt een paar rondvliegende dakpannen namelijk niet. Een opstalverzekering doet dat wel. Persoon in Amsterdam mogelijk geraakt door tramkabel In Amsterdam is woensdag op straat iemand aangetroffen die gereanimeerd moest worden. Mogelijk is de persoon geraakt door een kabel van een bovenleiding van een tram die is losgeraakt door de storm, meldt een woordvoerder van de politie. ,,Maar zeker weten we het niet, dat wordt nog onderzocht." Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. Het incident gebeurde op de Hoofdweg in Amsterdam-West. Eerder meldde het GVB al dat overal in de stad bovenleidingen van trams waren losgeraakt door de extreme weersomstandigheden. Trams rijden daardoor woensdag helemaal niet meer. In Breda is een boom bovenop een vrouw terecht gekomen die net op dat moment langsliep. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Voor de vrouw is een traumahelikopter onderweg. Ondertussen zaagt de brandweer de boom in stukken, terwijl ambulancemedewerkers eerste hulp bieden aan de vrouw onder de boom. Ze proberen haar te bevrijden. Code geel voor Drenthe en Flevoland Er wordt verder terug geschaald. Voor de provincies Drenthe en Flevoland geldt inmiddels code geel in plaats van code oranje. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen en voor het Waddengebied en IJsselmeer geldt nog wel code oranje. Voor de rest van Nederland zijn er geen waarschuwingen meer. De komende uren zijn in het noorden van het land nog (zeer) zware windstoten (100-120 km/u) mogelijk,hiervoor geldt code oranje. #stormpoly. #knmiwaarschuwing https://t.co/dpPyZhecVg pic.twitter.com/bNR1gTvxqN — KNMI (@KNMI) July 5, 2023 NS: spoor is flink beschadigd, herstel kan lang duren Het spoor is mogelijk fors beschadigd door storm, waarschuwt de NS. ProRail verwacht dat het veel tijd zal kosten om omgevallen bomen van het spoor te halen en beschadigde sporen en bovenleidingen te herstellen. ,,Als de schade op het spoor net zo groot is als op de weg, dan is de ravage enorm", stelt de NS. Wanneer het treinverkeer weer kan worden opgestart, kunnen de NS en ProRail daarom nog niet zeggen. Sinds woensdagochtend rijden er vanwege de storm geen treinen in Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, delen van Overijssel en delen van Gelderland. De NS gaat woensdagmiddag met zogeheten schouwtreinen rijden in regio's die door de storm zijn getroffen. Die lege treinen rijden stapvoets, zodat kan worden ingeschat hoe groot de schade aan het spoor en de bovenleidingen is. Als de omvang van de schade duidelijk is, kan ProRail beginnen met de herstelwerkzaamheden. Reizigers in het gebied waar het treinverkeer vanwege de storm werd stilgelegd, moeten nog de hele dag rekening houden met hinder, zeggen de NS en ProRail. De reizigers krijgen het advies om alternatief vervoer te regelen. Honderden schademeldingen Zomerstorm Poly heeft bij verzekeraar Interpolis al tot een paar honderd meldingen van schade bij particulieren geleid, meldt de verzekeraar. Het gaat met name om schade aan woningen. ,Verreweg de meeste meldingen komen uit de regio Noord-Holland. Ook uit Zuid-Holland en Gelderland kwamen enkele tientallen meldingen binnen", zegt de verzekeraar. Later op woensdagmiddag weet Interpolis pas meer over schades aan bedrijven en schademeldingen binnen de agrarische sector. In het noordwesten van het land gold code rood vanwege de storm. ,,Interpolis staat sinds vanmorgen vroeg met een calamiteitenteam haar klanten doorlopend bij om de afhandeling van de schade zo snel en goed mogelijk te laten verlopen en te helpen bij het voorkomen van nog meer schade", aldus een woordvoerster. Code oranje in noordelijke helft Nederland In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel geldt nog code oranje vanwege zware windstoten. Die waarschuwing geldt ook voor het Waddengebied en het IJsselmeer. In de rest van Nederland geldt kleurcode groen. Tot ongeveer 13.00 uur was in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland nog code geel van kracht, maar het KNMI heeft die waarschuwing ingetrokken. Transavia schrapt vluchten Transavia heeft inmiddels zeventien vluchten geschrapt op Schiphol, zes meer dan de oorspronkelijke elf annuleringen. Reizigers kunnen hun reis kosteloos omboeken. Een woordvoerster raadt reizigers aan de website van de luchtmaatschappij goed in de gaten te houden, waarop Transavia actuele informatie publiceert. Zij hoopt dat de storm aan het begin van de middag weer wat gaat liggen, "zodat we zo snel mogelijk weer volgens de normale operatie kunnen draaien". Weeralarm beëindigd, nog wel zware windstoten in noorden Het KNMI heeft code rood ingetrokken. Wel kunnen er met name in de noordelijke helft van het land zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur zijn. Code oranje is daar nog van kracht. In Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland geldt code geel. Daar kunnen woensdagmiddag windstoten voorkomen van 75 tot 90 kilometer per uur, zegt het KNMI. Weeralarm beëindigd. Weeralarm beëindigd. De komende uren in de noordelijke helft van het land nog (zeer) zware windstoten (100-120 km/u) mogelijk,hiervoor geldt code oranje. #stormpoly. #knmiwaarschuwing https://t.co/dpPyZhecVg pic.twitter.com/WEsbWVFV11 — KNMI (@KNMI) July 5, 2023 Het KNMI had dinsdagavond een zwaarder weeralarm dan code geel moeten afkondigen, zodat Nederland beter voorbereid was op de zware storm die woensdagochtend over het noorden en westen van het land raast. Dat stellen deskundigen van Buienradar, Weerplaza en Weer.nl. ,,We hebben hier gistermiddag al voor gewaarschuwd en nu blijkt dat er veel te laat is opgeschaald."

