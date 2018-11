Zo houd je jouw vereniging jong

Het is op deze zonover­goten zaterdagochtend even zoeken naar de voorzitter. Tim Joosse zit niet in de bestuurskamer van SSV’65 (Samen Sporten Vereent 1965). Hij staat op het tweede veld, langs de witte krijtlijn, in blauwe sweater van de club, en moedigt de spelertjes van de JO7-4 (Jongens Onder 7) aan. ,,Ja, ik ben ook nog trainer’’, zegt hij.



Zijn zoontje Puck van 5 speelt in het team. Puck is een van de circa 250 jeugdleden van de Goese voetbalvereniging, die in totaal zo’n vijfhonderd leden telt. Naar landelijke maatstaven geen grote club, maar zeker ook geen kleine. De penningmeester heeft in de eerste maanden van elk seizoen zijn handen vol aan het innen van de contributie.