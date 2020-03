Zo kun je je kinderen nog buiten laten spelen en andere tips voor ‘social distancing’

Naar de kroeg gaan is er niet meer bij. Maar wat te doen met dat avondje Monopoly met vrienden? Kan ik mijn kinderen gewoon buiten laten spelen? Moet ik handschoenen aantrekken in de supermarkt? Een aantal tips en tricks voor succesvolle social distancing, gebaseerd op adviezen van experts in binnen- en buitenland.

1. De kinderen

Honderdduizenden ouders worstelen met de vraag: mogen de kinderen nog wel buiten spelen? Ja, vinden deskundigen. Maar niet onbeperkt. Laat je geliefde kroost bijvoorbeeld niet in grote groepen samenspelen. En in plaats van ze vrijuit door het dorp of de wijk te laten struinen, is het goed om hun bewegingsvrijheid te beperken tot bijvoorbeeld de straat waar je woont.

Moeten spelende kids ook anderhalve meter afstand van elkaar houden? Dat lijkt bijna onmogelijk, al is het goed je kind duidelijk te maken dat stoeien of aan elkaar plukken geen goed idee is. Een gouden tip, om die ‘overtreding’ te compenseren: beperk het aantal verschillende vriendjes en vriendinnetjes met wie je kids de komende weken omgaan. Maak daarover vaste afspraken met (een klein groepje) ouders in de buurt, van wie je weet dat ze zelf ook hun best doen om het aantal sociale contacten te matigen. Druk elkaar daarbij op het hart om elk kuchje of snottebelletje te melden. Wie zich aan deze adviezen houdt, kan de kinderen laten uitrazen en draagt toch bij aan het vertragen van de epidemie.

2. Afspreken met vrienden

Hierbij geldt eigenlijk hetzelfde als voor je buitenspelende kinderen. Het kan geen kwaad om op de koffie te gaan bij een ander, maar houd de kring klein. Een slim idee om niet te vereenzamen: maak bondjes met vrienden die je vertrouwt en die ook hun best doen om hun contacten te beperken. Spreek de komende tijd met díe mensen af, in plaats van elke avond bij iemand anders op de bank neer te ploffen. Zo ontstaan er cirkeltjes van kleine groepen mensen die niet, of weinig, in contact komen met andere cirkeltjes. Dat helpt.

Houd verder de bestaande adviezen in acht. Bewaar afstand, was je handen, zorg dat de deurklinken regelmatig worden schoongemaakt. En vraag je af: is de visite echt nodig of ben ik ook tevreden met een avondje Netflix?

Wie ouderen of andere kwetsbare mensen een hart onder de riem wil steken, kan beter even (video)bellen. Dat is misschien minder leuk. Maar een vatbaar iemand besmetten omdat je zelf niet doorhad dat je het coronavirus onder de leden had, dat wil toch niemand op zijn geweten hebben?

3. Naar de winkel

Een incidenteel bezoekje aan de bouwmarkt, kledingzaak, Blokker of IKEA is in principe nog geen probleem, stellen deskundigen. Het helpt om de economie nog een beetje op gang te houden, en het in elkaar zetten van een nieuwe kast of het timmeren van een konijnenhok kan bovendien een fijn verzetje zijn in tijden van verveling.

Maar denk bij iedere boodschap die je doet wel na, zeggen experts er meteen achteraan. Ten eerste: is het winkelbezoek echt zo hard nodig, of kun je ook lekker een rondje in de natuur gaan wandelen? Twee: ga shoppen op tijdstippen dat het minder druk is, zodat de verspreiding over de winkel groter is. En drie: houd zelf ook bewust afstand, in de rij voor de kassa’s en bij de pashokjes. Vier: kijk goed uit met wat je aanraakt. Tenslotte: houd je sowieso consequent aan alle andere hygiëneadviezen: hoest in de elleboog, houd je handen schoon, zit niet aan je gezicht.

Ook in de supermarkt is afstand houden belangrijk. Het dragen van plastic handschoenen wordt afgeraden: volgens experts is regelmatig je handen wassen effectiever, omdat virusdeeltjes zich net zo goed op je handschoenen kunnen nestelen.

4. Naar de masseur of fysiotherapeut

Een ontspannende massage: het kan een fijne uitvlucht zijn, in tijden van coronastress. Andere mensen kunnen nauwelijks zonder een wekelijks uurtje fysiotherapie. Is dit soort behandelingen vanaf nu onverantwoord? Deskundigen zijn verdeeld. Een verjaardagsfeestje met veel mensen is veel riskanter voor de snelle verspreiding van het virus. Maar aan de andere kant: als jij of je behandelaar toevallig corona onder de leden heeft, is de kans op ‘bingo’ groot.

Conclusie: in het landsbelang zet de masseur of fysio mijden misschien niet heel veel zoden aan de dijk. Maar op individuele schaal kan het wel heel vervelende gevolgen hebben. Wie kerngezond is, kan besluiten het kleine risico te nemen. Maar ouderen of andere kwetsbaren kunnen het beter niet doen.

Gisteren nam een aantal branches zelf al verantwoordelijkheid. Zo blijven kap- en schoonheidsalons voorlopig gesloten.

5. De buitenlucht.

Lekker de zinnen verzetten met een fijne wandeling of fietstocht door de natuur: dat is misschien wel het beste idee voor wie toch aan de gang wil blijven, zonder anderen of zichzelf daarbij in gevaar te brengen. Nederland is een dichtbevolkt land met veel bebouwing, maar gelukkig zijn er nog genoeg bospaden en polderwegen om het lichaam in beweging te zetten.

Ook hierbij gelden natuurlijk de richtlijnen die we inmiddels wel kunnen dromen. Houd afstand, ook als je de hond uitlaat en je andere baasjes tegenkomt. De honden kunnen aan elkaar snuffelen: dieren kunnen het virus voor zover bekend niet op mensen overbrengen.