Zo kun je op de valreep van 2018 nog wat geld besparen

Over een paar dagen gaat het lage btw-tarief omhoog van 6 naar 9 procent. Niet alleen de dagelijkse boodschappen worden daardoor duurder, maar bijvoorbeeld ook een bezoekje aan een concertzaal of de kapper. Wie slim is en tijd heeft, kan nog snel wat geld besparen. Let wel: u gaat er niet rijk van worden. Dit zijn de beste tips.

Regeren is vooruitzien en wie een beetje kan plannen, kan nu zijn of haar slag nog slaan. De verhoging van de btw heeft namelijk invloed op nogal wat activiteiten en aankopen, om precies te zijn: op 23% van de consumentenbestedingen. Etenswaren worden duurder, maar ook geneesmiddelen, boeken en kranten, een bezoek aan de dierentuin, kapper of fietsenmaker en de camping. Uit berekeningen van het economisch bureau van ING is de Nederlander volgend jaar gemiddeld driehonderd euro meer kwijt door de stijging van het btw-tarief. Dus waar valt de komende dagen nog te besparen?

Boodschappen

Een verhoging van bijna drie procent op boodschappen, dat klinkt niet veel. Toch zal een gemiddeld gezin volgend jaar ongeveer 60 eurocent per dag meer kwijt zijn aan boodschappen. Klinkt als een fooi, maar over een heel jaar is het toch ruim tweehonderd euro extra. Dat het iets uitmaakt, blijkt ook wel uit onderzoek van overheidsplatform Wijzer in geldzaken, bijna een op de drie mensen is van plan om dit jaar nog extra boodschappen in te slaan. Denk dan wel groot. Een winkelkar van tweehonderd euro, levert u iets minder dan zes euro ‘korting’ op.

Kapper

Nederlanders gaan jaarlijks ongeveer acht keer naar de kapper. De prijs die we betalen is gemiddeld 25 euro (vrouwen iets meer, mannen iets minder). Nu betalen we daar dus op jaarbasis 200 euro voor. Na de verhoging is dat 206 euro. De verschillen zijn niet heel groot, maar wie nu nog een uitgebreide behandeling wil met wassen, drogen, knippen, ontkleuren en weer kleuren, kan toch weer snel een paar euro besparen.

Concerten

Echt besparen kunnen we pas met een concertbezoek. Wie nog voor de jaarwisseling een paar kaarten op de kop weet te tikken, kan tientjes in de broekzak houden. Het meerdaagse festival Down The Rabbit Hole in juli bijvoorbeeld, adverteert er bewust voor. Wie met vier mensen af wil reizen en nu al tickets regelt, bespaart meteen twintig euro. Scheelt toch weer wat drankjes.

Dierentuin

Wie met drie kinderen van boven de tien jaar naar Wildlands in Emmen gaat is (schrik niet) nu nog 150 euro kwijt. Daar zal volgend jaar dus een dikke vier euro bovenop komen. Toegegeven, nu nog even snel een bezoekje brengen aan de wilde beesten levert je geen enorme besparing op, maar is wel weer genoeg om anderhalve kop koffie te kopen op het terrein.

Camping

Twee weekjes kamperen in de zomer, wie heeft er geen zin in? Een gemiddelde kampeerplek voor een gezin in Nederland kost 36 euro per dag. Voor een week of twee in een tentje op de camping ben je dus ongeveer vijfhonderd euro kwijt, aanbiedingen daargelaten. Nu boeken tegen het lage tarief van zes procent scheelt je dus vijftien euro. Ook voor zwembaden gaat het tarief omhoog, wie nu nog een setje losse tickets kan kopen is spekkoper.

Fietsenmaker

Typisch een klusje waar je niet zo snel aan toekomt of gewoon geen zin in hebt. Het repareren van je fiets. Voor mensen met schoolgaande kinderen kan het voordelig zijn om dit weekeinde de fietsen nog even langs te brengen bij een fietsenmaker. Het scheelt je in ieder geval drie procent.