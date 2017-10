Zo'n duizend Hells Angels trekken door IJmuiden voor uitvaartstoet

Op honderden motoren reden Hells Angels van over de hele wereld vandaag door IJmuiden. In een uitvaartstoet voor een overleden clubgenoot begaven zij zich naar begraafplaats Westerveld. Politie en verkeersregelaars werden ingezet om de stoet in goede banen te leiden. Onder de motorrijders bevonden zich Hells Angels uit onder meer Rusland, Argentinië, Denemarken, Zuid-Afrika en Spanje. Het eerbetoon aan het gerespecteerd lid van de motorclub werd georganiseerd door hun afdeling Westport (IJmuiden). Hij maakte lange tijd onderdeel uit van die afdeling.