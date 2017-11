Zo oefende Amsterdam vandaag voor een terreuraanslag



In Amsterdam is vandaag een grote terreuroefening gehouden op het Zeeburgereiland. Er werd een scenario nagespeeld zoals dat zich al verschillende malen in Europa heeft voorgedaan. Op een nagebootst festivalterrein bij een restaurant op het Zeeburgereiland boorde een vrachtwagen zich zogenaamd door de hekken en reed in op het publiek. Morgen vinden nog meer oefeningen plaats in de hoofdstad.