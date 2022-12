Zo verloor Anne (24) de helft van haar 150 kilo: ‘Ik was een groot kind’

Anne Versprille (24 jaar oud) is een hit op TikTok. Een filmpje, waarin de Zeeuwse laat zien dat ze 75 kilo is afgevallen, trok in een paar dagen tijd meer dan 435.000 kijkers. ,,Maar ik ben nog steeds dezelfde Anne.”

Ze was ooit bang voor stoelen. Met haar gewicht van bijna 150 kilo, kon ze nooit in een kuipstoeltje zitten.

Anne was (te) zwaar, altijd eigenlijk wel. ,,Ik was een groot kind.” Maar echt aankomen, gebeurde in de puberteit na het veel te vroeg overlijden van haar vader. ,,Toen is het echt de verkeerde kant opgegaan.”

Natuurlijk zeiden mensen tegen haar: goh Anne, je bent wel aangekomen. Zou je er niet ’s wat doen? ,,Die reacties deden mij niet zoveel. Ik vond het altijd ook wel prima.” Vervelende reacties kreeg ze ook op haar mbo-opleiding waar leerlingen haar uitscholden voor potvis. ,,Gelukkig kon en kan ik goed van me afbijten. Iedereen is verschillend: dik, dun, lang of klein. Je bent hoe je bent. Ik heb jarenlang diëten geprobeerd. Het gaat voor een poosje goed. Je valt af en je ziet ook resultaat, maar na een tijdje vind je het wel weer prima. En dan komt het dubbel terug. Dat is het probleem.”

Anne Versprille uit Biervliet mag dan 75 kilo aan gewicht zijn kwijt geraakt, ze is nog steeds dezelfde Anne.

‘De operatie viel me mee’

In 2018 kreeg Anne een auto-ongeval en sindsdien heeft ze pijn in haar rug. Artsen zeiden tegen haar dat de klachten verholpen zouden worden als ze maar zou afvallen. De pijn bleef, ondanks diverse afvalpogingen.

Met een BMI van boven de 35 kwam Anne in aanmerking voor een gastric bypass, zeg maar een maagverkleining. Dokter Bruno Dillemans van het Centrum voor Obesitas en Metabole Chirurgie in het AZ Sint-Jan in Brugge opereerde haar in januari van dit jaar. ,,Vooraf zeggen mensen dat het een hele zware operatie is, maar ik vond het wel meevallen. Ik was na vier dagen al weer aan het werk, al heb je wel een tijdje het gevoel dat je bent overreden door een vrachtwagen.”

En na de operatie vlogen de kilo’s eraf. Op het filmpje dat Anne dinsdagavond laat op TikTok zette, ondergaat ze een ware transformatie. Maand na maand wordt het verschil zichtbaar. Woog ze in mei van dit jaar nog 110 kilogram, in september gaf de weegschaal nog maar 85 kilo aan. En nu zit ze op haar ideale gewicht van 75 kilo. Al blijft letten op eten en sporten nodig. ,,Een frietje mét kan wel, maar je moet het met mate doen. Het is niet de bedoeling, omdát je minder kan eten, dat je de hele dag friet of pizza eet. Vroeger at ik een hele pizza op en nu zit ik met twee stukjes al vol.” En nog een nadeel. Van suiker wordt Anne ziek.

Niet de makkelijkste weg

Kiezen voor een maagverkleining is niet de makkelijkste weg geweest om af te vallen, al krijgt ze dat wel vaak als kritiek te horen. ,,Het biedt wel het beste resultaat. Ik had altijd honger en kon altijd eten. Dat heb ik nu niet meer. Dat ik nu van dat hongergevoel af ben, scheelt gewoon heel veel. Ik weet nog wel wat honger is, maar dan eet je een halve boterham en dan is het hongergevoel weg. De eerste maand na de operatie was ik al meteen tien tot twaalf kilo kwijt. Dat stimuleert, want eindelijk zie je een verschil dat lang blijft.”

Laat één ding duidelijk zijn: Anne is nog steeds Anne. ,,Mensen zeggen nu: je ziet er veel beter uit. Ben ik nu opeens een stuk aantrekkelijker geworden, omdat ik 75 kilo kwijt ben? Er zit nog wel steeds dezelfde Anne aan de binnenkant. Daar moeten mensen écht mee oppassen, want je kunt er wel iemand mee kwetsen. Zelf zit ik er niet zo mee. Ik ben wel wat gewend.”

#gbp #weightloss #gastricbypass #foryoupage #nottheeasyway ♬ original sound - Kate and Kim @anneversprille Bye bye 75 kg, hello 2023 🤩 #voorjou

En waarom ze een filmpje op TikTok zette? ,,Ik zat 's avond op TikTok en kwam een filmpje tegen van iemand die hetzelfde had gedaan. Ik dacht: o, da's leuk. Dat ga ik ook doen, maar dat heeft iets anders uitgepakt dan ik had verwacht. Ik had nooit verwacht dat zó veel mensen zouden kijken."