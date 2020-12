Zo vieren scholen ondanks de strenge regels dit jaar toch sinterklaas

Elke ochtend schuifelen de leerlingen langs 'de slaapkamer van Sinterklaas’. Ligt het bed er nog ongekreukt bij of zijn er toch sporen van zijn aanwezigheid te ontdekken? ,,Ze hebben oog voor detail hoor. Meestal ziet de tweede of derde leerling meteen dat er bijvoorbeeld iets aan de waslijn ontbreekt”, vertelt Marcella Kerner, groep 4-leerkracht op basisschool De Marlijn in Oosterbeek. En dan is het natuurlijk opwinding alom. Want zou de Sint vannacht écht in hun school hebben geslapen?