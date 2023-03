Zo won de BoerBurgerBeweging vanuit achterafzaaltjes de verkiezingen: ‘We zijn niet bang dat we eindigen zoals de LPF’

,,Probeer ons alstublieft niet in de hoek van de complotdenkers te drukken.”

Rik Loeters, de Gelderse lijsttrekker van BoerBurgerBeweging, veert op van zijn stoel. Het is 1 november 2022. De verkiezingen zijn nog ver weg. Aan de keukentafel van Loeters in Didam gaat het over het gebrek aan vertrouwen in de politieke partijen die nu groot zijn. Dat wantrouwen is groot bij de achterban van de BBB en bij mensen van de partij zelf.

Maar is het niet meer dan dat: de regering niet vertrouwen? Is er een complot gaande? Nee, daar wil Loeters niets van horen. Het zit anders, zegt Ron van Essen, de nummer twee op de lijst van BBB. ,,Iemand anders heeft de ruit ingeschoten, maar het is aan ons hem te repareren.”

De Gelderlander volgde de BoerBurgerBeweging bijna een jaar lang in de aanloop naar de verkiezingen. Hoe lukte het BBB de grootste te worden?

Volledig scherm Rik Loeters, de Gelderse lijsttrekker van BoerBurgerBeweging. © Jan Ruland van den Brink

14 april 2022, Slijk-Ewijk

Het is bijna een jaar voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. De BoerBurgerBeweging zit nog maar een jaar in de Tweede Kamer met Caroline van der Plas. Caroline is BBB en andersom.

Maar in 2023 moet het anders zijn. Dan wil de BBB meedoen met de Statenverkiezingen, in alle provincies, vertelt Ron van Essen. Hij is in het voorjaar van 2022 het enige Gelderse aanspreekpunt van de BBB. Het ‘rayonhoofd’ voor de partij. Op dat moment zijn er al twee BBB-klasjes voor potentiële Statenleden geweest, elke woensdag is er overleg met andere kandidaten. Maar die kandidaten wordt gevraagd zich voorlopig stil te houden. Alles wordt bij de BBB centraal aangestuurd, dat is duidelijk.

Van Essen woont in Slijk-Ewijk. Vroeger tussen de boerderijen, nu dringen bedrijventerreinen zich steeds nadrukkelijker aan hem op. Hij komt uit de nertsensector. Een sector die dankzij de coronacrisis versneld verdwenen is uit Nederland, maar in 2018 nog volop bezig was met haar imago. ,,We wilden meer doen met sociale media. Zij kon ons helpen.”