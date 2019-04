Zoektocht naar bijna 44 jaar lang vermiste Marjo vandaag voortgezet

De zoektocht naar Marjo is vanochtend voortgezet. Die leverde tot nu toe nog niets op. De toen 17-jarige Marjo Winkens verdween in 1975 toen ze naar huis reed na een kermisbezoek in Sittard. Ze is nooit teruggevonden. Een tip leidde politie en justitie naar het Limburgse Beesel, waar gisteren is begonnen met het afgraven van een bosperceel.

Het meisje uit Schimmert verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975. Ze was naar de Sint Rosakermis geweest in Sittard en had de laatste bus gemist. Op de brommer van de moeder van haar vriendin vertrok ze naar huis. Daar kwam ze nooit aan.

De brommer werd dichtbij haar woonplaats teruggevonden; de kleding en de helm die ze op had 70 kilometer noordelijker, tussen Reuver en Swalmen. Politie en justitie gingen meteen uit van een misdrijf. Het onderzoek leverde destijds niets op. De zaak is later meerdere keren heropend omdat er nieuwe aanwijzingen waren, maar iedere keer tevergeefs. De ouders van Marjo zijn overleden zonder te weten wat er met hun dochter is gebeurd.

Na al die jaren zijn er nu aanwijzingen over waar de Limburgse mogelijk ligt begraven. De tip kwam in het najaar binnen, er is eerst grondig onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid ervan. Politie en justitie kunnen niets zeggen over de herkomst van de tip.

Marjo Winkens zou nu 61 jaar geweest zijn. De zaak is inmiddels verjaard, eventuele daders kunnen niet meer vervolgd worden. De politie laat weten dat ze belang hecht aan het oplossen van cold cases. De zaak van Marjo Winkens is een van de oudste cold cases van Nederland.