Zoektocht naar sinds donderdag vermiste Oekraïense vluchteling Inna, politie verspreidt foto

Agenten doen ook buurtonderzoek. Eerder werd al een burgernetoproep uitgedaan, maar die had geen resultaat. De vrouw, Inna Maksymenko, verbleef in herberg Oer ‘t Hout in Grou, waar zo'n 170 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De herberg bevindt zich pal aan het water. Maksymenko werd voor het laatst donderdagochtend om 06.45 uur gezien in de buurt van de kade van het Pikmeer bij Grou.

,,We zoeken al enkele dagen op en in het water. Omdat dat geen resultaat heeft opgeleverd hebben we vandaag besloten ook een foto van haar te verspreiden", aldus een politiewoordvoerder. Hij kan niets zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw verdween en of zij alleen of met gezinsleden in de opvang verbleef.