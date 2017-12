Zoektocht naar vermiste tiener Remon (18) verplaatst naar natuurgebied

De politie ging er eerder al van uit dat Bruinsma mogelijk in het water terecht was gekomen. ,,Dat is nog steeds het belangrijkste scenario. We hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf of dat hij vrijwillig vertrokken is”, laat een woordvoerder van de politie weten.



Hoewel er ook geen signalen zijn dat Remon in een vlakbijgelegen natuurgebied terecht is gekomen, is een groep van vrienden, bekenden en vrijwilligers daar vandaag wel gaan zoeken. ,,Ze willen iets doen”, verklaart de politiewoordvoerder. ,,Ze brengen het gebied in kaart en bellen bij het vinden sporen, aanwijzingen of Remon onmiddellijk de politie.”