Zoektocht naar vermiste Urker op gekapseisd schip gestaakt, kapitein gered

Een binnenvaartschip met twee Urkers aan boord is gisteravond gekapseisd in de buurt van Rotterdam. Eén van de Urkers, de kapitein, kon door duikers worden gered. De zoektocht naar een tweede opvarende is in de loop van de nacht gestaakt.

Het gaat om vrachtschip Mar-Grethe, eigendom van de gelijknamige scheepvaartonderneming uit Urk. Het vaartuig kantelde aan het begin van de avond in het botlekgebied.

Duikers wisten één drenkeling uit het water te redden. Daarna werd gezocht naar de andere opvarende, maar zonder resultaat. Om wille van de privacy wil de politie nog niets kwijt over bijvoorbeeld de leeftijden van de betrokkenen.

Goede gezondheid

,,De geredde persoon verkeert in redelijk goede gezondheid’’, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om de kapitein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij had verklaard dat er een tweede persoon op het schip aanwezig was.

Urker burgemeester Cees van den Bos reageerde donderdagavond via Twitter op het incident. ‘Bij zo'n bericht slaat de schrik je om het hart’, aldus de burgervader. ‘We hopen en bidden om een goede afloop.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op het moment dat het schip kapseisde, was er toevallig een schip van duik- en bergingsbedrijf W. Smit uit de Rotterdamse Waalhaven in de buurt. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het zoeken in gezonken schepen en heeft de drie duikteams van de brandweer geholpen bij de zoektocht. Ook is onder andere een drone gebruikt.

Geen geluid

,,Op het schip hebben we onder andere op de romp geklopt’’, vertelt de woordvoerder. ,,We hoopten geluidssignalen te ontvangen van de vermiste persoon, maar we hebben helaas niets gehoord.’’

Volledig scherm Hulpdiensten klopten op de bodem van het schip om in contact te komen met eventuele aanwezigen. © GinoPress B.V.

Richting de nacht van donderdag op vrijdag is een laatste poging gedaan, toen het tij stil lag. ,,Ook dat had geen resultaat. Om 01.00 uur is de zoektocht gestaakt. Het schip wordt geborgen, daarna zal het scheepvaartverkeer snel weer op gang komen.’’

Het is onduidelijk of de tweede opvarende overboord is gegaan bij het kapseizen of nog op het schip aanwezig is. Maar inmiddels wordt er ter plekke niet meer gezocht, de inzet van bijvoorbeeld de brandweer is beëindigd.

Sterke stroming

,,De kans is groot dat deze persoon door de sterke stroming richting de zee is getrokken’’, aldus de woordvoerder. ,,Daar zal uiteraard nu extra aandacht voor uitgaan. De komende dagen zal wel er wel meer duidelijk worden.’’

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. © GinoPress B.V.

Luchtbel?

Hij verwijst naar een voorval van een aantal jaren terug in hetzelfde gebied, toen een sleepboot kapseisde. De bemanning daarvan werd uiteindelijk ook in de buurt van de zee gevonden.

Maar er zijn volgens de woordvoerder ook voorbeelden bekend van mensen die na 6 uur nog uit een schip gered zijn. ,,De mogelijkheid bestaat dat de vermiste persoon in een luchtbel zit.’’

Het gaat om een schip van zo’n 40 meter lang. Het Urker schip vervoerde anode-blokken, die worden gebruikt als stroomgeleiders en ook voorkomen in de aluminiumindustrie. Er wordt daardoor geen rekening gehouden met een gevaarlijke lading.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.