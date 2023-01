Zolang drugshandel miljarden oplevert, zullen criminelen alles wat vliegt, loopt of vaart gebruiken

Vrees voor stroomte­kort vanaf 2030 door afhanke­lijk­heid van wind en zon

Netbeheerder Tennet houdt rekening met een tekort aan elektriciteit in Nederland na 2030. Dat komt onder meer omdat Nederland de komende jaren steeds afhankelijker wordt van elektriciteit, terwijl het duurzamer wordende elektriciteitssysteem steeds afhankelijker wordt van weersomstandigheden. Daardoor is het onzeker in hoeverre er op elk moment voldoende elektriciteit opgewekt kan worden om te kunnen voldoen aan de vraag.

12 januari