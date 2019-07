Zomer? In het oosten heeft het vannacht aan de grond gevroren

Dit weekend was het nog puffen en steunen met temperaturen van ruim dertig graden, vannacht was het opeens rillen en bibberen. In het oosten van het land werd aan de grond een temperatuur van min 1,6 graden gemeten. Een record voor juli.

Het oude record voor de laagste temperatuur gemeten op 10 centimeter hoogte stond op -1,5 graden, in Gilze Rijen op 1 juli 1984. Dat meldt Weerplaza. Vannacht werd het dus een tiende graad kouder, en mogen we een nieuw record bijtekenen.

De temperatuur op de normale meethoogte, dat is 1,5 meter, daalde naar 3,9 graden. Dat is ook laag voor juli, maar geen record. Dat staat op 0,7 graden in Dedemsvaart op 19 juli 1971.

Het is wel alweer vijf jaar geleden dat het minimum onder de 4 graden uitkwam in juli. Dat gebeurde voor het laatst op 1 juli 2014, toen in Deelen (bij Arnhem), aldus Weerplaza.

Zon

Ondanks de koude temperaturen van vannacht is er vandaag wel flink wat zon. In het noorden en oosten komt wat meer bewolking voor. Later neemt ook op andere plekken in het land de bewolking toe. Het blijft droog. Aan zee wordt het 19 graden, in het zuidoosten lokaal 24 graden.