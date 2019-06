Zomers warm: vandaag tot 29 graden, morgen nog warmer

Het is vandaag vrij zonnig met in de loop van de dag weer stapelwolken. Mogelijk valt er in de middag langs de oostgrens een regen- of onweersbui. Morgenochtend kunnen buirestanten uit Frankrijk zeer lokaal voor wat neerslag zorgen en is er in de loop van de middag kans op pittige onweersbuien.



Klaassen spreekt van het ‘thermisch hoogtepunt’ van de week. ,,Op de meeste plaatsen in ons land wordt het morgen ook zomers warm, in het oosten van het land kan het zelfs tropisch warm worden met maxima rond 30 graden. Later in de ochtend en vooral ‘s middags ontstaan verspreid over het land pittige regen- en onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen in korte tijd, hagelstenen en zeer lokaal ook windstoten. De grootste kans op deze buien is in de zuidoostelijke helft van het land.”



Donderdag halen we bij lange na niet meer die hoge temperaturen van morgen. Regen- en onweersbuien verdrijven de laatste warmte uit ons land, waardoor we zeker voor een aantal dagen weer in de koelere lucht terechtkomen. De temperatuur ligt donderdag tussen 20 en 23 graden.