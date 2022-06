Zomers weer weggespoeld tijdens Pinksteren, ook komende week nog veel regen

Eindelijk weet Leon (34) welke vogel hij vorig jaar zag: ‘Heel bijzonder’

De vogelontdekking van Leon Walraven (34) uit Raalte gaat definitief de boeken in. Vorig jaar april spotte hij naar eigen zeggen een zeldzame schreeuwarend boven het Boetelerveld in Mariënheem. De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA), in opdracht van Dutch Birding, onderzocht of het er echt eentje was. Hoewel het niet met honderd procent zekerheid te stellen is, wordt de vogel wel geregistreerd. ,,Heel bijzonder, en dat in Mariënheem’’, zegt Walraven.

3 juni