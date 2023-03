Zomertijd begint met winters weer: hagel en natte sneeuw op komst

Komende nacht gaat de klok één uur vooruit en gaat de zomertijd in. Maar op zomers weer hoeven we voorlopig nog niet te rekenen, aldus Weerplaza.

De laatste dag in wintertijd laat zich vooral kenmerken door felle buien en temperaturen tussen 10 tot 13 graden. Zondag belooft het niet veel beter te worden.

Het weerbeeld laat veel bewolking zien en vooral in het midden en zuiden is het regenachtig. In het noorden van het land blijft het vermoedelijk droog en kan de zon doorbreken. Fris is het wel: de wind waait uit het noorden en voert koudere lucht aan. De temperatuur blijft daardoor onder de 10 graden steken. ,,Met maxima van 8 of 9 graden is het vrij koud voor eind maart”, aldus weerman Rico Schröder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Winterse buien

Wie denkt dat het bij één koude dag blijft, komt bedrogen uit. Maandag wordt er namelijk nóg koudere lucht aangevoerd. In de vroege ochtend is het slechts een paar graden boven nul en gevoelsmatig is het zelfs nog kouder. Het is niet alleen koud voor de tijd van het jaar en er kunnen ook flinke winterse buien over het land trekken. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel en natte sneeuw.

Tussen de buien door schijnt de zon en stijgt het kwik naar 6 tot 8 graden, maar tijdens buien is het kouder. ,,Tel daarbij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind op en het voelt ijskoud aan. Maandagavond wordt het droog en in de nacht naar dinsdag gaat het landinwaarts licht vriezen", voorspelt weerman Schröder. Maandagavond wordt het droog en in de nacht naar dinsdag gaat het zelfs landinwaarts licht vriezen.

Dinsdag blijft de temperatuur nog op veel plaatsen onder 10 graden steken, maar vanaf woensdag gaat de kou uit de lucht. Aan het eind van de week wordt het naar verwachting 12 tot 18 graden. Het weerbeeld blijft wisselvallig met dagelijks een grote kans op regen.

Wat zijn de voor- en nadelen van het verzetten van de klok? Bekijk het in de video hieronder: