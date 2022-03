Zonnige start van maart is goed voor ons geluk, maar slecht voor gewas

Vrouwendag Kaouthar houdt mannen spiegel voor: ‘Moeten naar zichzelf kijken: zíj zijn het probleem’

Door het schandaal rond The Voice is zelfs John de Mol ervan doordrongen: vrouwen hebben écht te maken met onveiligheid. Op deze vrouwendag, vandaag, is het de hoogste tijd dat mannen eens goed naar zichzelf kijken. ‘Zíj hebben een probleem.’

8 maart