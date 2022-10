Zoon (20) overlijdt nadat zijn vader met auto op tractor botst

De tractor had voorop een beweegbare baggerarm om de sloot langs de smalle Plaatweg in de polder van het dorp uit te baggeren. De tractor sorteerde net voor om naar de sloot te rijden toen het misging: de autobestuurder merkte volgens de politie het voertuig vermoedelijk te laat op en botste er bovenop. De baggerarm sloeg aan de passagierskant hard door de voorruit van de wagen. Er werd direct een traumateam opgeroepen en het zwaargewonde slachtoffer werd met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Dat mocht niet meer baten, de 20-jarige man bezweek aan zijn verwondingen.

Tractorbestuurder verhoord

Zijn vader werd ter plaatse opgevangen. De politie verhoorde de hevig geschrokken tractorbestuurder in een politiebusje. Dat is volgens een zegsman de standaardprocedure. Ook werd uitgebreid sporenonderzoek op de landweg gedaan. Gekeken werd of de wegversmalling vlak voor het ongeluk een rol speelde bij de botsing. Ook de weersomstandigheden, het was mistig en bovendien schemerdonker, kunnen volgens de politie een rol hebben gespeeld bij het over het hoofd zien van de tractor.