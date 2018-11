Zoon (23) verstopt tientallen kilo's mortierbommen voor vader in slaapkamer

Amber Alert begint zaak tegen politie om aanbeste­ding alarm­dienst

8:40 Amber Alert heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nationale Politie, die van plan is het vermiste-kinderenalarm te gaan aanbesteden. De dienst is bang dat de opsporing van vermiste kinderen daardoor in gevaar komt. De zaak dient op 23 november in Roermond.