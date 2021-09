Zoon (32) hakte met slagersmes in op zijn moeder: ‘U bent als een beest tekeergegaan’

Een 32-jarige man hakte op 22 maart in Hierden, waar hij met een zorgmachtiging in een woonvorm verblijft, met een slagersmes in op zijn moeder. Daarvoor wil het OM de verdachte flink straffen, bleek dinsdag in de rechtbank in Zutphen. De officier van justitie eist 52 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.