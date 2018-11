Zoon eerder slachtoffer: ‘Zo'n brug-ongeluk had niet meer mogen gebeuren’

Het echtpaar dat woensdagavond van de Prins Bernhardbrug in Zaandam viel, ligt nog steeds in het ziekenhuis. In 2015 ging het ook al mis in diezelfde stad. Wesley Fontijn verloor zijn moeder die met de fiets op de brug stond toen deze omhoog ging. Ze viel vijftien meter naar beneden: ‘Dit had helemaal niet meer mogen gebeuren’.

Ook op het stadhuis van Zaandam beseften ze vanmiddag dat de tragedie op de Prins Bernhardbrug erin zou hakken bij Wesley Fontijn. Het bericht dat een man van 77 en een vrouw van 78 zwaargewond raakten toen ze op de brug stonden die omhoog ging, bracht Fontijn in één flits terug naar 6 februari 2015. Toen stond zijn moeder (57) met de fiets op de Den Uylbrug in Zaandam, op slechts een paar kilometer afstand van de overgang waar het deze week misging. Fontijn miste de stoptekens, de brugwachter zag haar – vanuit de controlekamer op camerabeelden - over het hoofd.

Vijftien meter

De brug ging omhoog, Marijke viel naar beneden en overleed. ,,Die wond wordt dan in een keer weer opengereten’’, vertelt Fontijn aan deze site. ,,Dat snapten ze bij de gemeente ook, ik werd al gebeld om te vragen hoe het met me ging.’’ Antwoord: beroerd. ,,We konden eindelijk alles rond het ongeluk gaan afsluiten, de schaderegeling door de verzekering was vorige week pas afgerond.’’

Hoe het kan dat het echtpaar deze woensdag van de brug viel, is nog onduidelijk. De autoriteiten zwijgen daarover, het onderzoek loopt. Maar volgens Fontijn is de kans groot dat de brugwachter het echtpaar over het hoofd heeft gezien, net zoals bij zijn moeder. ,,De slagbomen gaan naar beneden, vervolgens gaat de brug omhoog. Het lijkt me sterk dat mensen van 77 en 78 dan zelf nog even onder die slagbomen kruipen als die al naar beneden zijn.’’

Wesley Fontijn verloor zijn moeder bij het vorige brugongeluk in Zaandam: ,,Dit rijt alle wonden weer open."

De Zaanse bruggen worden – zoals op veel andere plekken - op afstand bediend door brugwachters die via camerabeelden de situatie volgen en de brug kunnen openen of sluiten. De brugwachter die Marijke over het hoofd zag, kreeg een werkstraf van 120 uur, de Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde dat de gemeente als beheerder van de Den Uylbrug onvoldoende oog had voor de verschillende aspecten van de bediening en beveiliging. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zaanstad zijn al die aanbevelingen overgenomen. ,,Daar zijn we uitvoerig mee aan de slag gegaan.”

Mensenwerk

Maar bruggenwacht blijft mensenwerk. Er bestaan technieken om via slimme camera’s of sensoren te detecteren of er nog mensen of voertuigen op de brug staan, maar die worden nog niet op veel plekken toegepast, zegt directeur Onderhoud en Beheer Wouter Persoon, van het bedrijf Engie: ,,Digitale detectie is nog geen gemeengoed.’’ Dus op veel plekken is niet uit te sluiten dat de brugwachter mensen over het hoofd zien.

Engie onderhoudt de bruggen in Zaandam en levert ook de technische systemen voor de bediening. ,,Het is uiterst tragisch wat er is gebeurd.’’ Volgens de directeur waren er geen (onderhouds)problemen bij de brug.

Wesley Fontijn constateert dat de lessen uit 2015 blijkbaar niet geleerd zijn. ,,Dit had helemaal niet meer mogen gebeuren. Er hadden sensoren moeten zitten op de brug. Op deze manier worden er dus fouten gemaakt.’’