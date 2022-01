Zoon van Marjolein verdronk tijdens surfen in Scheveningen: ‘Mijn enige doel is de avond halen’

gaswinning/video Vijlbrief heeft ‘een rotgevoel’ over kwes­tie-Groningen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft een ‘rotgevoel’ overgehouden aan vorige week maandag. Die dag werd het kabinet beëdigd, maar stonden in Groningen mensen buiten in de kou in de rij voor een subsidie. ,,Ik voelde me beschaamd over de overheid. Voor mij is duidelijk: zo niet meer.”

17 januari