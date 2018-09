Zoon vast voor vermissing Mona (79) uit Delft: familie vreest het ergste

Omgebrach­te moeder is 25-jarige Lara, verdachte opgepakt

30 september De 24-jarige verdachte van het geweldsmisdrijf in appartementencomplex Goudbaard in Bergen op Zoom is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de 25-jarige Lara Sint Jago, die zaterdag in haar appartement dood werd aangetroffen.