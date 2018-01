Zorg heeft te kampen met verlies

Het grote probleem in alle zorgsectoren is dat met name de personeelskosten sneller stijgen dan de bedrijfsopbrengsten. Behalve de structurele cao-loonsverhogingen kregen de zorginstellingen in 2016 ook te maken met een nieuwe cao-regeling over de onregelmatigheidstoeslag: die moet nu ook uitbetaald worden over de wettelijke vakantie-uren van werknemers. Die regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor instellingen met een flinke extra kostenpost kwamen te zitten.