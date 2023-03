Zorg in crisisopvang asielzoekers schiet tekort: risico's gezondheid ‘urgent’

Asielzoekers in de crisisnoodopvang lopen ernstige risico's door gebrek aan goede gezondheidszorg en slechte leefomstandigheden. Nu ze langer dan de bedoeling is in de opvang blijven, zijn de risico's voor hun gezondheid ‘urgent'. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).