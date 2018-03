Zorgaanbieder Carinova trekt verzuimprotocol per direct in

Zorgaanbieder Carinova trekt met onmiddellijke ingang het bekritiseerde verzuimprotocol in. Werknemers die ziek waren, werden verplicht hun dagen later in te halen. Ook moesten ze zelf voor vervanging zorgen.

De Sallandse zorgorganisatie trekt het protocol in na overleg met vakorganisaties FNV, NU’91, CNV Zorg en Welzijn en werknemersorganisatie FBZ. Op vrijdag 6 april vindt verder overleg plaats tussen de vakorganisaties, de ondernemingsraad en Carinova, om tot overeenstemming te komen over een nieuw te vormen verzuimprotocol.

'Het is nooit de bedoeling van Carinova geweest om in strijd te handelen met de wet- en regelgeving. Carinova hecht, evenals de vakorganisaties, aan goed werkgeverschap', schrijft de zorgaanbieder in een persbericht. Medewerkers die benadeeld zijn kunnen contact opnemen met de personeelsafdeling, zegt Carinova.

Ziek melden

In het zorgprotocol van Carinova staat onder meer dat medewerkers ‘probleemhouder’ zijn van hun verzuim. Als ze zich ziek melden, wordt hun gevraagd zelf met de cliënt een nieuwe afspraak te maken, anders doet Carinova dat. De zorginstelling spreekt zelf van een ‘gedragsmatige visie op verzuim’.



Dat zorgaanbieder Carinova ziek personeel het werk op een andere dag wil laten inhalen, zorgde voor veel commotie. Volgens vakbonden CNV en NU’91 en werknemersorganisatie FBZ handelt de zorgaanbieder in strijd met de wet. Ze stuurden een brandbrief naar Carinova, waarin ze eisten dat de regels voor ziekteverzuim bij de zorgaanbieder worden aangepast.

Kind griep

De vakbonden zijn van mening dat Carinova met het nieuwe protocol probeert het ziekteverzuim omlaag te krijgen, vooral van mensen die niet echt (heel) ziek zijn. Veel mensen zouden zich bijvoorbeeld ziek melden als hun kind griep heeft. Carinova ontkent dit en laat in een reactie weten dat het verzuim niet hoger is dan gemiddeld in de zorg, en dat het momenteel zelfs aan het dalen is.

Carinova zei eerder de nieuwe verzuimregels juridisch te hebben laten toetsen en dat ze binnen de kaders van de wet handelt. Volgens de zorgaanbieder willen cliënten graag hun ‘eigen’ zorg- of hulpverlener, en dus geen invaller. ,,Er wordt een verantwoordelijkheid gevraagd van onze medewerkers voor hun eigen inzetbaarheid - wanneer mogelijk - om te zorgen dat de zorg altijd wordt geleverd. Als een medewerker niet in staat is vervanging te regelen, wordt dit opgelost door het team of door de planner."

3200 mensen

Bij Carinova, dat opereert in de regio Deventer en omstreken, werken 3200 mensen. Vanuit de Tweede Kamer was minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken om opheldering gevraagd over de kwestie.