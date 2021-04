Zorgbestuurders vragen kabinet te stoppen met ‘testmaatschappij’

Een groep ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen doet een oproep aan het kabinet om te stoppen met investeringen in de ‘testmaatschappij’. In een manifest uiten ze kritiek op het plan van de overheid om 925 miljoen euro vrij te maken voor het opzetten van een infrastructuur van testen. Dat geld kan volgens de groep beter geïnvesteerd worden in gezondheid en preventie.

De bestuursvoorzitters van onder meer CZ, het OLVG, Zilveren Kruis, Menzis en Zuyderland MC noemen de investering in testevenementen een ‘kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen'. Het vrijmaken van 925 miljoen euro terwijl we in de derde golf zitten roept volgens de bestuurders een ‘heel vreemd beeld’ op.

,,Een groot dans-event van meer dan 10.000 mensen op een kilometer afstand van een ziekenhuis waar Covid-patiënten vechten voor hun leven. En studenten die al een jaar niet meer naar de universiteit zijn geweest maar wel naar het casino mogen?” schrijven de bestuurders.

Zinvol

Daarbij zouden de testevenementen niet duurzaam en zinvol zijn, omdat het volgens de zorgbestuurders al in juli mogelijk zou moeten zijn dat alle mensen die dat willen gevaccineerd zijn. ,,Ervaringen van landen als Israël, VK en VS laten zien dat na de vaccinatiecampagne ernstige complicaties van Covid-19, waarvoor een ziekenhuisopname nodig is, nog maar zeer beperkt voorkomen. Deze landen hebben dan ook de samenleving heropend.”

Verder wijzen de bestuurders in de oproep op het belang van gezond leven als preventie voor de verspreiding van het coronavirus. ,,Door meer in te zetten op preventie verhogen we niet alleen de kwaliteit van leven, maar worden we ook weerbaarder tegen aandoeningen en ziekte.”

De oproep aan het kabinet komt op het moment dat een steeds groter groeiende groep het aangekondigde 538 Oranjefeest op 24 april online afkeurt. Dat Fieldlab-proefevenement moet plaats bieden aan 10.000 mensen op het Chasséveld in Breda. Chirurg Rogier Crolla van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis zette een petitie op in een poging het feest af te blazen. Inmiddels is de petitie meer dan 200.000 keer ondertekend.

Stekker

Het kabinet ziet geen reden om de stekker uit de in opspraak geraakte Fieldlab Evenementen te trekken. Dat is de uitkomst van kabinetsoverleg op het Catshuis, bevestigen meerdere Haagse bronnen tegenover BNR. Het kabinet ziet volgens hen het belang van het wetenschappelijk onderzoek achter de Fieldlab Evenementen. ,,We doen dit niet voor niets. We doen dit om te kijken of er deze zomer meer mogelijk is”, zegt een ingewijde.



Wel erkent het kabinet dat er zorgen zijn rond de openbare orde bij de grootschalige testevenementen. Daarover wordt overlegd met de gemeenten hoe daar mee om te gaan.

