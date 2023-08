Zorgen bij moeder na mishandeling Marissa (14): ‘Ze volgen haar buiten, zelfs als ze met mij is’

Tien minuten eerder inloggen? Werkgever weigert uit te betalen: ‘Dit voelt als powerplay’

Een callcentermedewerker logde jarenlang 10 minuten eerder in op verzoek van zijn werkgever, maar kreeg daar niet voor betaald. Hij sleepte zijn inmiddels oud-werkgever voor de rechter en later voor het gerechtshof. Beide instanties gaven hem gelijk, maar zijn ex-werkgever legt zich er niet bij neer. Volgens de FNV wordt hiermee de werknemer op kosten gejaagd, al is daar volgens de advocaat van het bedrijf geen sprake van.