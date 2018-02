Zorgen bij politievakbond om onveilige schietbanen

Advocaat: Moeder wil baby Hannah graag terug

11:07 Moeder Kim de L. die gisteren betrokken was bij de ontvoering van haar eigen baby Hannah, was gefrustreerd omdat het kindje uit huis was geplaatst. Haar advocate Anne Winters heeft dat vandaag gezegd in een reactie op de gebeurtenissen. ,,Ze is haar baby zeven weken na de geboorte kwijtgeraakt en voelt zich tekort gedaan omdat ze niks heeft misdaan. Ze wil het kindje heel graag terug'', vertelde de raadsvrouw over de gevoelens van de moeder.