Zorgen om vermiste Veronique (14) uit Werkendam groeien: al twee dagen vermist

Het 14-jarige meisje uit Werkendam wordt sinds vrijdagavond vermist . De politie is sindsdien naar haar op zoek. Desondanks is er nog geen Amber Alert of Burgernetmelding verstuurd. De politie vermoedt dat Veronique zich ophoudt in de omgeving van Gorinchem of Werkendam.

Een vriendin van Veronique heeft op Facebook een bericht geplaatst in de hoop dat het vermiste meisje snel weer naar huis komt. ,,Dit is het meisje Veronique Vroege (14) die vermist is. Alleen het haar is nu korter dan op de foto. Het is een vriendin van mij’’, schrijft haar vriendin Angelique. Het bericht is al bijna duizend keer gedeeld.