Zorgen over groep studenten die meer drank en drugs gebruikt

Sinds de avondklok geldt, komen bij Sam (20) en zijn vrienden rond twaalven regelmatig de potjes op tafel. Want als ze niet willen logeren en niet om 21.00 uur thuis willen zijn, blijft één optie over: tot half vijf opblijven. ,,Maar van bier kak je op een gegeven moment in. Dus we nemen vaker 3mmc om het langer vol te houden. Van die drug word je alert en het is makkelijk online te bestellen omdat die nog niet op de opiumlijst staat”, vertelt de student, die liever niet met zijn achternaam op deze nieuwssite staat.