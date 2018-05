Zorgen over veiligheid boswachters na twee zware mishandelingen

In 2016 en 2017 zijn alle boa-boswachters van Staatsbosbeheer uitgerust met C2000-portofoons. Handboeien, wapenstok en pepperspray zijn ook bij justitie aangevraagd. In 2017 is alleen het gebruik van handboeien goedgekeurd. Op dit moment wordt uitbreiding met de wapenstok gerealiseerd. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer – zeker gezien de recente incidenten - 'de uitdrukkelijke wens' om boa-boswachters ook uit te rusten met pepperspray.



Vorige maand waarschuwde de Stichting Maatschappij en Veiligheid al voor de risico's die boa's lopen, doordat de buitengewoon opsporingsambtenaren te weinig bevoegdheden hebben. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid Pieter van Vollenhoven zei in een interview met deze krant. ,,Als een groene boa op een plek terechtkomt waar drugsafval wordt gestort, kan die tegen de verkeerde mensen aan lopen. Alleen is dan toch maar alleen.''