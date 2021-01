Zorgmedewerker kan voorlopig geen vaccinatie afspreken: ‘Animo is heel groot’

BV de Liefde Jenny heeft een minnaar: ‘Ik voel me niet geremd als mijn man kijkt en ga volledig los’

5 januari In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Jenny (54) kreeg van haar man Paul (54) een ‘friend with benefits’ cadeau. Inmiddels is hij een huisvriend.