'Zorgmoord' zaait angst onder bewoners verpleeghuis Puttershoek

Het restaurant van Huys te Hoecke in Puttershoek is leeg. In het café praten bewoners met een kop koffie over het dagelijkse leven. En over de arrestatie van een 21-jarige Rotterdammer, die vrijdag werd gearresteerd op verdenking van de moord op een bejaarde medebewoonster en de poging tot moord op twee andere bejaarde vrouwen uit Puttershoek en Rotterdam.



Een aantal mensen denkt te weten wie de dader en oud-medewerker van het verpleeghuis is, maar zwijgt als het graf als er naar diens identiteit wordt gevraagd. Uit angst. Of 'omdat ze het niet zeker weten' en 'niemand zwart willen maken'. ,,Je gaat er niet vanuit dat zoiets in je eigen omgeving gebeurt. Als dat dan toch het geval is, ga je wel nadenken over situaties die je zelf hebt meegemaakt. Daar krijg je echt koude rillingen van", zegt een 73-jarige bewoonster. Een medebewoner van 75 vult haar aan: ,,Het is werkelijk bizar. Dit had ook een van ons kunnen overkomen.''